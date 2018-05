Milagres de Brad Mehldau ao piano

ESPECIAL PARA O ESTADO

É consenso no mundo erudito tradicional que a consolidação da escrita na música - a colocação dos sons em forma de notas numa folha de papel pautado -, no século 16, iniciou o lento assassinato da música improvisada na chamada "grande música". Um pianista erudito que ousar improvisar a cadência de um concerto de Mozart ou Beethoven será amaldiçoado. Mesmo as experiências, no século 20, de reintrodução do acaso na música, ditas aleatórias, permaneceram em guetos da vanguarda. Estabelecia-se, assim, o insano preconceito contra a música feita no instante, tida por ingênua e mal feita.

Uma distorção que vem sendo contestada desde o nascimento do jazz, um século atrás, e em especial nas últimas décadas. Primeiro pelo grito de libertação de Keith Jarrett em 1974, em seu recital de piano solo The Köln Concert (ECM). Semanas atrás, ele fez um magnífico recital de piano solo na Sala São Paulo. Equiparou música escrita e improvisada em termos de elevadíssima qualidade de invenção. Provou que não é preciso colocar no papel as notas para se criar grande música.

Brad Mehldau, que completa 41 anos no próximo dia 23 de agosto, vem seguindo seus passos. Ele fez um recital memorável ano passado na Sala São Paulo, onde ficaram evidentes as impressões digitais de Jarrett em seu trabalho. Mas não só isso. Mehldau opta por canções e temas recentíssimos, assinados por gente como Nick Drake, Kurt Cobain e Radiohead; leva a níveis estratosféricos o virtuosismo de quem frequenta diariamente o melhor da produção pianística sem adjetivos (aquela assinada por Brahms, Scriabin, Rachmaninov e Prokofiev). E acima de tudo, tem DNA próprio: suas frases evitam o clichê, aventuram-se no desconhecido. E ainda por cima ele exibe sobrenatural independência entre os discursos de cada mão.

Um autêntico milagre agora revelado em toda a sua extensão num álbum com ares de definitivo recém-lançado pela Nonesuch, com dois CDs e um DVD. Ambos registram, com poucas variações, sua performance de 1h40 no festival de jazz do verão francês de Marciac de 2010.

O maior diferencial está no DVD. Primeiro pelas várias câmeras que capturam cada detalhe do pianista. E, sobretudo, pela alternativa de você ouvir Resignation, uma de suas mais consistentes composições, acompanhando a fiel transcrição pela partitura elaborada por Philippe André. Aí você percebe que Mehldau dá de fato a volta por cima, destruindo de vez o preconceito lembrado no início deste artigo. Num compasso quebrado (7/4), ao gosto de um Dave Brubeck, por exemplo, Mehldau mantém o pulso primeiro em colcheias preenchidas com intervalos de quarta aumentada (o trítono, temido como "diabolus in musica" na Idade Média). Depois fixa-se num pedal na nota sol sobre o qual os cinco "choruses" de improviso fluem. É a prova provada do refinamento de sua criação instantânea.

Brad Mehldau, porém, é muito mais do que isso. Você quer uma toccata à Prokofiev? Ouça/veja Storm. É roqueiro? Então segure o queixo com suas versões de Exit Music, do Radiohead,por exemplo. E para os velhinhos, injeções rejuvenescedoras em Cole Porter, Fain/Webster e Rodgers/Harmmerstein. Nem os beatlemaníacos ele esquece, na antológica Martha my Dear.

LIVE IN MARCIAC

Artista: Brad Mehldau

Álbum composto por dois CDs e um DVD

Selo: Nonesuch (importado)

Preço: R$ 80 (em média)