Mikhail Baryshnikov e Ana Laguna, ingressos à venda

Começa nesta segunda, 13, a venda de ingressos para o espetáculo de dança Três Solos e Um Dueto, com o astro Mikhail Baryshnikov, um dos maiores nomes da dança no mundo e a bailarina espanhola Ana Laguna. Ele aos 62 anos e ela, aos 54, impressionam e encantam o público em suas apresentações que já passaram pelos Estados Unidos e Europa. As coreografias são assinadas por Mats Ek, Benjamin Millepied e Alexei Ratmansky.

Três Solos e Um Dueto estreia em São Paulo em 19 e 20 de outubro, no Teatro Alfa. Depois, segue para Porto Alegre (27 de outubro, no Teatro do SESI), Rio de Janeiro (29 e 31 de outubro, no Theatro Municipal), Brasília (4 de novembro, no Teatro Nacional Cláudio Santoro) e Manaus (14 e 15 de novembro, no Teatro Amazonas). Baryshnikov volta ao Brasil após se apresentar com a companhia Hell's Kitchen Dance, no Festival de Dança de Joinville de 2007, e uma apresentação solo em 1998.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três Solos e Um Dueto - Teatro Alfa (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, SP). Terça, 19 de outubro e quarta, 20, às 21h. Tel. bilheteria: (11) 5693 4000 / 0300 789 3377

Ingresso Rápido Tel: 4003 1212 www.ingressorapido.com.br

Entrega em domicílio (com taxa): (11) 2063 5087

Preços: R$ 350,00 (Setor VIP), R$ 2.600,00 (Setor 1), R$ 100,00 (Setor II) R$ 50,00 (Setor III)