Mike Tyson ajuda motociclista acidentado em rodovia de Las Vegas

Tyson, que foi condenado por estupro em 1992 e ficou famoso por seu comportamento impulsivo dentro e fora do ringue, apareceu no local após Ryan Chesley se acidentar e permaneceu junto ao motociclista até a chegada de ambulâncias, informou o advogado de Chesley, segundo jornais.

Chesley depois enviou uma cesta de frutas para o boxeador junto com um bilhete em que se lia: "Deve ser a coisa mais tranquilizadora do mundo ter Mike Tyson dizendo às pessoas para não tocarem em mim", de acordo com uma cópia publicada no The New York Daily News.

"Tyson viu a situação toda... Mike manteve ele calmo até os paramédicos chegarem", disse a porta-voz de Tyson, Joann Mignano, à Reuters.

Chesley sofreu fraturas e outras lesões em decorrência do acidente, ocorrido na terça-feira, mas depois recebeu alta do hospital, de acordo com a mídia.

(Reportagem de Eric M. Johnson)