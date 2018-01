Miike põe ética em xeque (e choque) Todo ano o Festival de Cannes garante certa dose de escândalo ao programar um filme com ousadas cenas de sexo. Este ano, a violência substituiu o sexo. O escândalo talvez tenha sido o cinema de gênero do japonês Takashi Miike. Os jovens adoraram. Os críticos (mais) veteranos se perguntavam o que um filme como Escudo de Palha fazia na seleção oficial do maior festival do mundo.