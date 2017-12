Miguel Falabella faz papel de papa em musical, no Rio A partir desta quinta-feira, 26, o ator Miguel Falabella assume o papel do papa dom João VI no musical Império, em cartaz até o dia 13 de maio, no Teatro João Caetano, no Rio. O espetáculo, escrito e dirigido por Falabella e com músicas originais de Josimar Monteiro, é sucesso desde o ano passado, mas encerra temporada porque, segundo a produção, a prefeitura não pagou a tempo o patrocínio prometido. Falabella deixou a coordenação dos teatros municipais e prepara-se para fazer outro musical, a versão brasileira de The Producers, que estréia em São Paulo no segundo semestre. Ele afirmou ainda que filmará Império até o ano que vem.