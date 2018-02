Miguel Falabella estreia 'A Escola do Escândalo' em SP

Ambientada no final do século XVIII, o enredo critica de forma bem-humorada as maledicências - o hábito de falar mal da vida alheia, espalhar boatos e tramar. Tudo isso em plena corte inglesa. "A maledicência faz parte do ser humano até hoje. Todo mundo diz alguma coisa desabonadora em algum momento. Algumas pessoas mais, outras menos", disse o diretor, que acredita que a peça vai arrancar gargalhada do público. O elenco reúne, entre outros, atores com experiência no humor como Maria Padilha, Tonico Pereira, Bruno Garcia e Cristina Mutarelli.

Na trama, o rabugento comendador Pedro Atiça (Tonico Pereira) é casado com Rosália (Maria Padilha), ex-camponesa que se deslumbra com a vida fútil na alta sociedade. A relação do casal é ameaçada com a chegada do conquistador José Fachada (Bruno Garcia), que quer seduzir Rosália ao mesmo tempo em que está interessado em Maria (Bianca Comparato), sobrinha de Atiça.

Com a ajuda de Benferina (Rita Elmôr), José faz de tudo para arruinar com a reputação do grande amor de Maria - o irmão de José, Carlos Fachada (Armando Babaioff). O conluio terá ainda o apoio de Benjamin Mordessopra (Marcelo Escorel) e da fofoqueira Dona Cândida (Jacqueline Laurence). Mas os planos de José sofrem uma reviravolta com a chegada de sua tia, Dona Olívia (Cristina Mutarelli), que é alertada por Barata (Chico Tenreiro) das tramoias do sobrinho.

Os sobrenomes dos personagens têm a ver com a personalidade - e maledicência - de cada um: Atiça, Mordessopra, Benferina, Fachada. "O José Fachada, por exemplo, é um sujeito aparentemente educado, mas no fundo não é nada disto. Ele está interessado na fortuna da prima Maria", afirmou seu intérprete Bruno Garcia.

Após uma temporada bem-sucedida no Rio, a peça chega a São Paulo com mudanças no elenco. Tonico Pereira entra no lugar de Ney Latorraca na montagem paulista. "Estou muito feliz em ocupar o espaço que foi de um grande ator como o Ney. E principalmente por ser uma peça que expõe o ser humano, que trata desta relação medíocre, de fachada", afirmou Tonico.

"Tivemos uma temporada lotada no Rio. O público correspondeu muito bem ao espetáculo. Acho até que foi mais que o esperado por se tratar de um clássico. E eu não achei que as pessoas fossem chegar tão rapidamente no Sheridan. Mas elas chegaram porque o Sheridan é realmente muito bom", afirmou Falabella, que espera repetir a dose em São Paulo.

Em sua adaptação, Falabella consolidou em três os cinco atos da obra de Sheridan. Cortou aspectos que considerou irrelevantes e reduziu de 23 para dez os personagens na montagem nacional. "Esta é uma peça inédita pela dificuldade de produção. Era longa e feita para um grupo de atores. Acho que nunca ninguém teve a coragem de cortar", afirmou o diretor.

"O Sheridan foi um grande comicólogo. Mas as pessoas ainda não têm conhecimento das obras dele no Brasil", continuou Falabella. "Acho que o Sheridan foi muito ocultado pelo Shakespeare", brinca Bruno Garcia, se referindo a um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, William Shakespeare.

"Eu faço questão de abrasileirar tudo. Eu sempre traduzo o humor em uma coisa mais brasileira, que chegue mais facilmente às pessoas. E devo chegar, senão, eu não estaria aqui até hoje depois de tantos anos. Já teria desaparecido. Permanência, este é o segredo da nossa profissão", afirmou o diretor, que também é ator, autor e produtor.

A Escola do Escândalo - Teatro Raul Cortez (520 lugares). Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista. Sexta, às 21h30; sábado, às 21h; domingo, às 18h. Ingressos: R$ 80. Classificação etária: 12 anos. Estreia 08 de julho. Até 18 de setembro.