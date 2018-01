Miele planejava lançamento de livro e um novo show

Miele estava ativo e criativo aos 77 anos. Um dia antes de morrer, foi ao programa de Jô Soares falar do livro O Contador de Histórias, que estava prestes a lançar pelo selo Bookstart, com as melhores passagens que viveu na música brasileira. “Falamos muito, gravamos dois blocos com suas memórias”, conta Jô ao Estado, emocionado no início da tarde de ontem, pouco depois de saber que seu amigo desde 1959 havia partido.

João Marcello Bôscoli também tinha projetos com Miele. Depois de apresentarem juntos os dois shows em homenagem a Elis Regina, dias 23 e 24 de maio de 2015, no Anhembi, intitulado Elis 70 Anos, João ajudou Miele a desenvolver a ideia de um espetáculo que iria correr pelo Brasil, uma turnê. “Ele queria roteirizar um show usando imagens em que Elis Regina aparecia dando entrevistas. Iria fazer interferências, conversar com ela, criar novos diálogos”, conta João Marcello.

Miele falou com a reportagem do Estado havia alguns meses. Estava feliz e fazia piada com o fato de estar presente em um musical e reaparecer em breve em um filme ao mesmo tempo. Ele se emocionava ao ver-se em Elis, a Musical, dirigido por Dennis Carvalho e interpretado por Caike Luna. E por saber que, em breve, iria aparecer no filme Elis, de Hugo Prata, com o qual chegou a colaborar para a reconstrução cinematográfica da história da cantora.

Homem que passaria a vida nos palcos, Miele começou a carreira como locutor das rádios Excelsior, Tupi e Nacional. Nascido em São Paulo, mudou-se para o Rio apenas em 1959, quando conheceu Ronaldo Bôscoli.