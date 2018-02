Miele estará na internet, em tempo real

Herchcovitch, que começou a mostrar seu trabalho em Nova York em 2005, também se apresenta no dia 13, no fim da tarde, quando desfila a coleção da própria marca, mostrada em junho na São Paulo Fashion Week. Ele exibe ainda suas criações para a Rosa Chá, com desfile no início da tarde de terça, dia 14. Depois de 17 anos ocupando o Bryant Park no centro de Manhattan, a semana de moda nova-iorquina está com suas tendas armadas em novo território na cidade, no complexo cultural do Lincoln Center.