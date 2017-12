Mídia diz que Ronaldo e Raica vão se casar, mas ele nega De acordo com a imprensa italiana, a modelo Raica Oliveira e o jogador de futebol Ronaldo estariam de casamento marcado para o dia de Natal, 25 de dezembro, segundo o blog italiano hai sentito, que por sua vez, cita o site esportivo Controcampo como fonte. Os dois celebrariam a união no Rio, com uma cerimônia simples, apenas para familiares e amigos íntimos. A assessoria do casal negou as informações e afirma que, por enquanto, eles não pensam em se casar e que Ronaldo nega essa história. Mas, por outro lado, confirma que Ronaldo e Raica estarão de férias no Brasil em dezembro. Segundo o assessor do jogador, Paulo Júlio Cleman, não vai acontecer nada fora do previsto e, como sempre, o Fenômeno virá ao Brasil durante sua folga de fim de ano, que deve começar no dia 20 ou 21 de dezembro. Segundo Cleman, o próprio Ronaldo negou que pretenda se casar com Raica no dia 25 de dezembro, em entrevista a Lauro Jardim no Radar Online da revista Veja. "Muitos jornais falam muita besteira sem nenhum compromisso com a verdade. Eu nunca falei com jornalista algum sobre a minha vida pessoal. Não tenho nada programado pro dia 25, vou só passar o Natal com a minha família. De qualquer maneira, as pessoas dão credibilidade pra muita besteira que sai por aí". Casos do craque Ronaldo foi casado por quatro anos com Milene Domingues, a rainha da embaixadinha, com quem teve um filho, Ronald, hoje com 6 anos. Separaram-se em 12 de novembro de 2003. Eles se conheceram em meados de 1999, e casaram-se em dezembro do mesmo ano, no Rio, com Milene grávida de quatro meses, em regime de separação total de bens. Comentava-se à época que o craque andava saindo com a miss Espanha 2002, Vania Millán, antes da separação. Em seguida, teve um romance com a modelo espanhola Mireia Canalda, ao lado de quem ele seria fotografado novamente, após o rompimento com a segunda mulher, Daniella Cicarelli. Dois anos após o fim do casamento com Milene, Ronaldo viveria uma ruidosa união com a modelo Daniella Cicarelli. Eles se conheceram em junho de 2004, noivaram em setembro e se casaram em fevereiro de 2005. Nem Daniella nem Ronaldo poderiam se casar oficialmente. Ele não havia se divorciado de Milene, e ela tampouco havia se divorciado do empresário Guto Milano, com quem se casara em Nova York, em 2003. A união com Daniella foi marcada por brigas e ciúmes. Durou menos de três meses. Nesse período Daniella teve um aborto espontâneo de um filho do jogador. O ponto alto da história foi a polêmica megafesta de casamento no Castelo de Chantilly, em Paris, em 14 de fevereiro de 2005. Além da exclusão de muitos parentes e amigos para chegar aos 250 convidados, a festa culminou com a expulsão do castelo da modelo Caroline Bittencourt, namorada de um amigo do jogador, o empresário Álvaro Garnero. Daniella e Carolina também se conheciam pois tinham sido namoradas do empresário do grupo Pão de Açúcar João Paulo Diniz. Raica Oliveira veio logo em seguida. Em outubro do ano passado os dois já eram vistos juntos, mas negavam o namoro, assumido somente no casamento do jogador Kaká com Caroline Celico, em 23 de dezembro. Raica e Ronaldo tiveram um pequeno rompimento em setembro, após o jornal carioca O Dia ter publicado uma foto do jogador com outra mulher. Caso a data do casamento se confirme, será o segundo do jogador no mês de dezembro.