Mídia digital contrata vocalista O vocalista do Black Eyed Peas, Will.i.am, foi apresentado anteontem como novo diretor de inovação criativa da empresa Intel. Seu trabalho será ajudar a inovar a forma como música e outras multimídias são usadas em smartphones e tablets. "Quase tudo o que eu faço envolve processadores e computadores, então quando eu vejo um chip da Intel eu penso em todas as mentes criativas envolvidas que ajudam a ampliar minha própria criatividade", disse o cantor, cujo verdadeiro nome é William Adams. Em 2008, ele fez parceria com a fabricante do Blackberry, a Research In Motion, para ajudar a unir redes sociais com multimídia. / REUTERS