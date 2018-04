Microssérie 'Capitu' é lançada em DVD

Entre as sobras da edição, há uma, bastante significativa, em que Bentinho (Michel Melamed) dialoga, logo no começo, com um personagem de ópera, a bordo de um trem. Trata-se de uma passagem do livro em que Machado diz que, na vida, a poesia é de Deus, mas a música é do Diabo. Quer dizer, a vida é ópera. A cena leva na direção de algo que estará mais presente um pouco adiante na história - quando Bentinho, tragicamente tomado pelo ciúme, se vê preste a cometer um crime inominável. Nada menos que um ?filhicídio?. Mas a cena que ficou de fora se refere também a essa imagem bem ao gosto de Machado da vida como teatro, ou como ópera.

O texto da microssérie mantém-se íntegro, como explica Luiz Fernando Carvalho no making of: as falas e os diálogos originais são mantidos em cada vírgula. Recriada na voz dos atores, a prosa de Machado parece mais viva do que nunca. ''Capitu'' foi um momento excepcional na programação da TV brasileira. As informações são do Jornal da Tarde.