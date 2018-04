Microfones vintage são usados em filme Microfones utilizados pela família real britânica para fazer discursos à nação aparecem no filme indicado para o Oscar O Discurso do Rei, a história de como o rei George VI (interpretado por Colin Firth) superou sua gagueira. Três microfones datados de 1923, com detalhes em ouro, prata e cromo, ostentando o brasão da família real, foram encontrados nos depósitos da gravadora EMI e usados para gravar música para o filme no estúdio Abbey Road. "Os microfones reais são obras de artesãos", afirmou Peter Cobbin, engenheiro do estúdio. O filme foi indicado para 12 Oscars, entre eles, o de melhor filme, ator, diretor e trilha sonora original. / REUTERS