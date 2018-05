'Microfone' abre Mostra Mundo Árabe de Cinema em SP

Foram selecionados filmes de nove países: Argélia, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Jordânia, Líbano, Marrocos, Palestina e Tunísia. A curadoria deste ano será feita pela brasileira Nagila Guimarães e pela tunisiana Dora Bouchoucha. A tunisiana é produtora de filmes e preside o Fonds Sud Cinéma, além de ser consultora do Festival de Veneza. De acordo com Soraya Smaili, diretora científica e de cultura do ICArabe (Instituto de Cultura Árabe), que promove a mostra, a escolha de Dora para a curadoria é importante porque foi na Tunísia onde começaram os movimentos por mudanças sociais e políticas. "São filmes que mostram a realidade política e social dos árabes", diz Soraya. "Os longas mostram também que a realidade do mundo árabe não é diferente da do Brasil. Lá, assim como aqui, existem sérios problemas como pobreza, falta de perspectivas de trabalho e educação".

Dentre os destaques da mostra estão "Segredos Enterrados", da tunisiana Raja Amari, e "Filho da Babilônia", de Mohammed Al-Darraji. O primeiro fechará a mostra no dia 29, às 20h, na Cinemateca, e contará com a participação da diretora para um bate-papo com os espectadores. "Filho da Babilônia", drama que se passa no Iraque após a queda do ditador Saddam Hussein, conta a história de um garoto que procura o pai, preso pelo partido Baath. As informações são do Jornal da Tarde.

6ª Mostra Internacional de Cinema do Mundo Árabe - Abertura hoje, às 20h, para convidados, com a exibição do longa "Microfone". Cine Sesc (Rua Augusta, 2.075). Tel. (011) 3082-0213. www.mundoarabe2011.icarabe.org