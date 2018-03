Micmacs, filme de Jean-Pierre Jeunet, sai em DVD

A história tem como pano de fundo os bairros da periferia de Paris, da mesma forma como fez o diretor em "Amélie Poulain" e, mesmo com essa previsibilidade, "Micmacs" consegue prender a atenção do espectador e divertir. A começar pelo nome dos personagens: Remington, um homem que escreve histórias na máquina de escrever; Fracasse, um homem que só fracassou na vida; e Calculette, uma garota que consegue calcular tudo, desde as medidas do seu corpo, até a distância relativa entre dois carros em movimento. Essa turma em uma casa construída em cima de um lixão, feita apenas com materiais reciclados.

O enredo se desenvolve quando Bazil, interpretado por Dany Boon, vai viver com eles. Bazil perdeu o pai, morto ao pisar numa mina terrestre na África, e a mãe entrou em depressão. Adulto, ele leva uma vida pacata trabalhando numa loja de aluguel de vídeos, até que um dia, durante um tiroteio, é baleado na cabeça. Ele não morre, mas a bala fica alojada em seu crânio. Quando volta do hospital, descobre que foi demitido por faltar ao trabalho e, sem dinheiro, vai pedir esmolas na rua.

Nas ruas, ele conhece esse grupo e é convidado a morar com eles. Sem querer, Bazil descobre também que a empresa que produziu a mina terrestre que matou seu pai é concorrente da indústria que fabricou a bala de revólver que está na sua cabeça. Com seus novos amigos, Bazil resolve se vingar, armando diversas situações para colocar as duas empresas em declarada guerra uma contra a outra.