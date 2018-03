Mickey Mouse, ícone das histórias em quadrinhos faz 80 anos

Pode ser que Mickey Mouse não envelheça, mas o seu RG assegura que ele completa 80 anos nesta terça, 18. O pequeno roedor, aficionado por um calção vermelho, sapatos amarelos e luvas brancas, apareceu pela primeira vez em um cinema de Nova York, onde foi exibido o curta-metragem Steamboat Willie, no dia 18 de novembro de 1928. Minnie e Mickey. Foto: EFE Mickey servia a bordo de um barco a vapor comandado pelo malvado capitão João Bafo-de-Onça, que o confina a descascar batatas quando descobre o gosto do rato por música. Mickey foi o primeiro desenho animado a ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, há 30 anos, quando era cinqüentão. Há 80 anos, os olhos de Mickey eram dois pontos negros, suas orelhas eram longas em vez de redondas e a cor da sua pele era mais embranquecida, em vez do rosado que começou a adquirir a partir de 1935. O rato mais famoso do mundo, que originalmente foi filmado com a voz do próprio Walt Disney, é hoje um ícone da cultura norte-americana e a imagem de um dos grandes impérios de histórias em quadrinhos de tecnologia mundial, após aparecer em dezenas de filmes, sendo Fantasia, de 1940, provavelmente o mais lembrado, e ainda curtas-metragens e desenhos de televisão. Em muitos desses trabalhos ele aparece ao lado de sua noiva Minnie e do resto de seus amigos, como o pato Donald e seu mascote Pluto. Mas, seu nascimento foi fruto da casualidade, já que o primeiro personagem de Disney foi o coelho da sorte Oswald, que para solucionar problemas legais acabou se transformando em um ratão. Com o esboço de Oswald em mente, o célebre artista, juntamente com o animador Ub Iweks, desenvolveu o projeto para dar forma ao roedor. Batizado inicialmente como Mortimer, a mulher de Walt Disney, Lilly, sugeriu que ele lhe desse o nome mais familiar de Mickey, com o qual se imortalizaria. Em 1932, a Academia de Hollywood premiou Disney com um Oscar honorífico pela criação desse personagem.