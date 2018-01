Mick Jagger promoverá Grã-Bretanha em Davos, ao lado de premiê

De uma condenação envolvendo drogas em 1967 ao título de Cavaleiro concedido pela rainha Elizabeth, a transformação de Mick Jagger de rebelde do rock'n'roll a queridinho do establishment britânico é bem documentada.

Mesmo assim, poucos fãs dos Rolling Stones poderiam imaginar que um dia veriam o vocalista do grupo aparecendo ao lado de um primeiro-ministro do Partido Conservador - um reduto de tradicionalistas que ficariam escandalizados com o jovem Jagger.

Sir Mick, como ele é conhecido desde que foi condecorado, deve aparecer em um evento organizado pelo primeiro-ministro David Cameron para promover a Grã-Bretanha durante a reunião das pessoas mais ricas e poderosas do mundo em Davos, nesta semana.

O porta-voz do primeiro-ministro confirmou nesta terça-feira que Jagger participaria do evento, mas não quis dar detalhes sobre qual seria o papel exato do cantor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tabloide popular The Sun, o primeiro a divulgar a participação de Jagger, sugeriu uma lista de canções para um suposto dueto. Ela inclui Downing Street fighting man e You can't always get what you want (em uma coalizão)", referindo-se à aliança difícil dos conservadores com os liberal-democratas.

O evento em Davos é um golpe publicitário para Cameron e deve frustrar o ex-primeiro-ministro Tony Blair, que sempre foi fã de Jagger. Blair, que toca guitarra, sonhava em ser uma estrela do rock antes de partir para a política.

Em um jantar nos anos 1990, ele disse a Jagger: "Só quero dizer o quanto você sempre significou para mim".

Foi Blair quem recomendou o cantor para a condecoração de cavaleiro.

Já Cameron e seus colegas conservadores não são conhecidos por nenhuma associação com estrelas do rock.

(Reportagem de Estelle Shirbon)