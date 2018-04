Michelle Pfeiffer ganha estrela na Calçada da Fama

Hollywood destinou uma das lacunas da Calçada da Fama para a atriz Michelle Pfeiffer, que foi nomeada três vezes ao Oscar, a última em 1993 por A Época da Inocência, mas que ainda não tinha sua estrela na calçada do Hollywood Boulevard. Com a estréia de Stardust - O Mistério da Estrela (2007), filme no qual interpreta uma bruxa má propriamente em busca de uma estrela, a atriz obteve o reconhecimento de seu trabalho. Scarface (1983), Frankie e Johnny (1991), Batman - O Retorno (1992), numerosos e variados são os papéis interpretados por Michelle em quase trinta anos de carreira. Ela começou em 1979 na televisão, participando de vários filmes. No último ano a atriz, que não aparecia nas telas desde 2002, participou de três filmes. Além de Stardust - O Mistério da Estrela, estreou o musical Hairspray, sucesso do verão norte-americano. Ela obteve aprovação dos críticos pela interpretação de Velma von Tussle. Estreará em setembro Nem Contigo Nem Sem Ti (original I Could Never Be Your Woman), no qual se apaixona por um homem mais novo, interpretado por Paul Rudd, que participou da cerimônia em Hollywood junto a com outro amigo, Jeff Bridges. Ele fez um breve discurso em homenagem para Michelle. Os dois recitaram trechos de Susie e os Baker Boys (1989), que para a atriz rendeu um Globo de Ouro. Michelle Pfeiffer estava acompanhada da família. Ela se casou em 1993 com o produtor David E. Kelley, que entre seus sucessos tem a série de televisão Ally McBeal. Os dois têm dois filhos, John Henry, nascido em 1994, e Claudia Rose, adotada pela atriz antes do casamento. Pfeiffer lembrou a mãe, Donna. "Ela não está aqui agora, mas foi ela quem me ensinou, dia após dia, a importância de ter uma carreira".