Michelle Obama pede que Hollywood retrate o drama das famílias de militares

BEVERLY HILLS, Califórnia (AP) - A primeira-dama dos EUA quer a ajuda de Hollywood em sua iniciativa de chamar a atenção para histórias que retratem o drama das famílias de militares.

Michelle Obama abordou os sindicatos de roteiristas, produtores, diretores e atores nesta segunda-feira para discutir o "Joining Forces", iniciativa que visa aumentar a conscientização do público sobre as famílias de militares.

A mulher do presidente norte-americano dividiu o palco com um piloto da Guarda Nacional, um soldado aposentado, e a esposa de um oficial do Exército. O roteirista e diretor JJ Abrams, cujo filme "Super 8" liderou as bilheterias no último final de semana, moderou o debate.

A esperança de Michelle é que Hollywood mostre os sacrifícios feitos pelas famílias, e como outros podem ajuda na "eterna batalha" que busca o respeito e reconhecimento dos membros dos serviços militares do país. AP