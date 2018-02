Michelle Obama inaugura ala de moda no Metropolitan Museum, em Nova York

Junto de estrelas da moda, como Calvin Klein, Oscar de la Renta, Michael Kors, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren e outros, que estavam por lá também, a primeira-dama norteamericana Michelle Obama inaugurou nesta segunda-feira, 5, o Centro de Moda Anna Wintour, no Museu de Arte Metropolitano de Nova York. Avaliado em 40 milhões de dólares, o centro é nomeado em homenagem à editora da revista Vogue.

“Estou aqui por causa de Anna”, disse Michelle Obama. “Me impressionam muito as suas contribuições não apenas à moda, mas também a este grande museu. Este centro é dedicado a todos aqueles que se importam com a moda, e com tudo que ela representa na nossa cultura e história.”

A primeira-dama, que estava com um vestido de estampas florais verde escuro de organza de seda, de Naeem Khan, disse ainda que o centro ensinará aos jovens que a moda não é apenas um negócio, mas também uma arte, e que a ala será uma “fonte de inspiração e aprendizagem”.

A inauguração também contou com desenhos de Charles James, influente alfaiate do século 20, morto em 1978. Com um trabalho complexo e inovador entre as décadas de 1930 e 1950, James desenhou vestidos de gala para Gypsy Rose Lee, Marlene Dietrich e para a família Hearst. O próprio Christian Dior classificou James como “o maior talento de minha geração”.