Michelle Obama ganha nova amiga: a rainha da Inglaterra

As duas se conheceram na cúpula do G20 em Londres, em abril, e vêm mantendo contato desde então, disseram fontes da família real no domingo.

Quando, na semana passada, Michelle Obama fez uma visita particular à capital britânica com suas filhas Malia, 10 anos, e Sasha, 8, elas ganharam uma tour reservada de três horas do Palácio de Buckingham, que incluiu um encontro com a rainha.

"Fica claro que existe uma simpatia pessoal entre as duas", disse uma fonte real à Reuters no domingo, referindo-se a Michelle Obama, 45 anos, e à monarca de 83 anos de idade.

"Ficou evidente que a rainha, o duque de Edimburgo e o casal Obama se deram muito bem na cúpula do G20. Eles mencionaram que deveriam se manter em contato, e é isso o que têm feito."

De acordo com as fontes, desde aquele primeiro encontro a rainha e Michelle Obama trocaram cartas e falaram ao telefone. A visita a Londres na quarta-feira passada foi organizada como presente para Sasha, que completou 8 anos nesse dia.

Consta que, apesar da diferença de idade entre elas, as duas mulheres têm muitos interesses em comum, incluindo o campo, jardinagem e moda.

"É uma coisa positiva para as relações entre os dois países o fato de a família real e a família do presidente se darem tão bem", disseram as fontes.