Michelle é a primeira eliminada do BBB9 Com 52% dos votos, a miss Pernambuco Michelle Costa foi a primeira participante eliminada do reality show Big Brother Brasil 9, na TV Globo. Com a decisão, seguem no programa o artista plástico Maximiliano e a jornalista de Priscila. Na saída, Michelle desejou sorte aos concorrentes, recebeu aplausos de todos e foi chamada de ?torrão de açúcar dos canaviais? pelo apresentador Pedro Bial. Ela disse ainda que irá torcer para que Ralf vença o BBB9. As informações são do Jornal da Tarde.