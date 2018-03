Michel Teló nega o bloqueio de bens O cantor Michel Teló declarou não ter conhecimento da ação judicial referente à autoria do hit Ai Se Eu Te Pego, em que três estudantes paraibanas dizem ter participação no sucesso da música, supostamente composta por elas em uma viagem aos EUA, em 2006. Uma liminar ordenando o bloqueio do dinheiro arrecadado por Teló com o hit foi publicada nesta segunda-feira. "Não tenho nada a ver com essa história, sou apenas um intérprete da música. Meus bens não estão bloqueados e tenho todos os direitos legais para interpretar a música", declarou, em comunicado. Teló e a autora da música, Sharon Acioly, são réus no processo. / EFE