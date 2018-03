Michel Leme & A Firma fazem show hoje em São Paulo Quem gosta de jazz, difícil resistir ao som do guitarrista Michel Leme. Especialmente porque, em entrevista à Agência Estado, em julho do ano passado, no lançamento do seu quinto trabalho instrumental batizado de "5º", revelou-se um roqueiro não no gênero, mas na atitude, ao afirmar: "Quem toca nos locais glamourosos do jazz, muitas vezes faz um som morno, para que as pessoas continuem dormindo. Por ser também roqueiro, não nos elementos do rock, mas em sua intensidade, eu não curto coisas mornas. Não gosto do caráter docinho da música instrumental. A música pode ser muito mais ácida."