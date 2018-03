Michel Gondry no júri de Cannes O cineasta francês Michel Gondry vai presidir o júri de curtas-metragens da 64.ª edição do Festival de Cannes. A informação foi confirmada ontem pela organização do evento, que ocorrerá entre os dias 11 e 22 de maio. Diretor de filmes como Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembrança, com o qual ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2004, e Besouro Verde, Gondry entregará os prêmios da Cinéfondation no dia 20 de maio. Ele assume a presidência do júri, que já foi ocupada por nomes como Atom Egoyan, Hou Hsiao Hsien, Martin Scorsese e John Boorman. O cineasta também já dirigiu clipes de artistas como Björk, Paul McCartney e Kanye West. / EFE