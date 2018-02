Michael Mann vai presidir Veneza O cineasta Michael Mann vai presidir o júri do próximo Festival de Cinema de Veneza, que acontece entre 29 de agosto e 8 de setembro na cidade italiana. O anúncio aconteceu ontem. Conhecido por dirigir filmes como Colateral e Inimigos Públicos, o produtor e roteirista de 69 anos foi anunciado em um momento de transição do festival: seu novo diretor, Alberto Barbera, promete realizar uma competição "mais sóbria e menos deslumbrante" para sua 69.ª edição. O festival também vai criar um pequeno mercado cinematográfico para competir com Cannes e Berlim, onde a comercialização de títulos tornou-se vital para o seu sucesso. / EFE