Michael Keaton voa alto como ator frustrado em 'Birdman'

No filme do diretor mexicano indicado ao Oscar Alejandro Gonzalez Iñarritu ("21 Gramas," “Babel”), que estreia nos cinemas dos EUA na sexta-feira, Keaton interpreta o ator Riggan Thomson, o qual, como ele próprio, ganhou fama interpretando um super-herói em uma franquia de ação muitos anos antes.

Mas Riggan é atormentado por seu superego de Birdman e por um sentimento de fracasso e mediocridade, e lança mão de uma desesperada tentativa de reconquistar sua credibilidade profissional e sua autoestima ao montar uma peça na Broadway baseada no conto “De que falamos quando falamos de amor”, de Robert Carver.

“Ele é um personagem realmente complicado, o que sempre dificulta o trabalho, mas o deixa mais interessante também”, disse Keaton, de 63 anos, em entrevista.

“Birdman” é um filme sobre uma peça que Iñarritu engenhosamente filmou no famoso St. James Theater, na Broadway, no que parece uma tomada longa, contínua e sem emendas.

Foi um novo território tanto para o diretor quanto para sua equipe. Cada cena segue o fluxo da próxima, à medida que a câmera segue Riggan por estreitos corredores de teatros, em camarins, para o palco e para fora do teatro na movimentada Times Square, com tambores dando o ritmo.

Keaton disse que nunca viu um filme como esse e admite que houve momentos nos quais ele se questionava por que estavam fazendo daquele jeito, que exigia muitos ensaios, pouco espaço para erros e um comprometimento total dos atores.

“A verdade é que isso não funciona se não fizer assim, porque você não embarca na viagem. Você não conseguiria entrar profundamente”, explicou Keaton.

“Há um momento quando se assiste ao filme e você, em silêncio, ouve uma porta fechar atrás de você, e você não vai sair. Você está dentro. Então você entra na cabeça do sujeito."

Keaton escava profundamente o personagem, em uma atuação que conquistou impressionante sucesso de crítica, e a qual a revista Variety chamou de “a volta do século”.

"Michael Keaton irrompe na corrida pelo Oscar com ‘Birdman’”, proclamou a revista.

Keaton disse que uma das coisas mais inteligentes que Iñarritu fez foi apresentar aos atores uma foto do equilibrista francês Philippe Petit, que andou entre as torres gêmeas do World Trade Center em 1974.

Estrelam também no filme as atrizes Naomi Watts e Emma Stone.