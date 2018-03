Michael Jackson transfere escritura da fazenda Neverland O cantor Michael Jackson transferiu a escritura da sua fazenda Neverland para uma empresa formada por ele próprio e pela empresa credora dele na propriedade. Registros imobiliários exibidos na quinta-feira mostram que Jackson cedeu nesta semana a fazenda de 1.093 hectares, no Condado de Santa Barbara (Califórnia), para uma empresa chamada Sycamore Valley Ranch Company LLC. Uma fonte familiarizada com a transação disse, sob anonimato, que a Sycamore é uma sociedade entre Jackson, de 50 anos, e a Colony Capital LLC, empresa que detém o empréstimo de 24 milhões de dólares relativo à propriedade. "A Colony e Michael Jackson pretende buscar uma multidão de interesses empresariais conjuntos", disse a fonte. Jackson se livrou de perder a fazenda em maio, quando a Colony adquiriu a dívida junto à Fortress Investment Group, um fundo de hedge e de investimentos de Nova York. O cantor passou pouco tempo em Neverland desde junho de 2005, quando foi julgado e absolvido por acusações de assédio sexual contra crianças que ele convidava para o lugar. Antes, Jackson havia construído um zoológico e um parque de diversões no local. O artista, ícone do pop da década de 1980, tem uma vida reclusa nos últimos anos. (Reportagem de Alex Dobuzinskis)