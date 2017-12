Michael Jackson tenta impedir leilão de rancho de Neverland

O cantor americano Michael Jackson está tentando impedir que seu rancho Neverland, na Califórnia, seja leiloado em 19 de março, por causa de uma dívida de US$ 24,5 milhões que ainda mantém pela propriedade. O leilão público foi anunciado para essa data por um tribunal de Santa Barbara (Califórnia). Veja também: Inadimplente, Michael Jackson pode perder Neverland Nove motivos para o eterno culto a 'Thriller' No entanto, fontes próximas ao cantor citadas nesta quarta-feira, 27, pela rede de televisão CNN disseram que Jackson está buscando financiamento para cobrir a dívida. "Há muitos financistas dispostos a trabalhar com ele. A situação no mercado imobiliário é muito ruim neste momento, e Jackson foi afetado como muitos americanos", disse a fonte, segundo a CNN. Na propriedade de mais de 1.300 hectares, há parques infantis e até um pequeno jardim zoológico. O rancho foi comprado em 1987 pelo cantor, que prometeu transformá-lo em um "paraíso para as crianças". O leilão do rancho de Neverland incluiria a residência principal e todas as suas propriedades pessoais, incluindo móveis e o parque infantil. Em 2006, as autoridades da Califórnia ordenaram o fechamento da propriedade e multaram Jackson por não pagar os salários de seus empregados nem manter em dia os seguros correspondentes. Jackson não vive no rancho de Neverland desde junho de 2005, quando foi absolvido de acusações de abuso sexual infantil. Nesse mesmo ano, os animais foram tirados do pequeno jardim zoológico da propriedade.