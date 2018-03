Michael Jackson temia acabar como Elvis, diz Liza Marie Presley

Num texto em seu blog no MySpace, Presley também refutou notícias divulgadas pela mídia de que seu relacionamento com Jackson era artificial. Ela disse que eles se separaram porque ela não conseguiu salvá-lo de seu comportamento autodestrutivo.

"Nosso relacionamento não era "uma fraude" como vem sendo divulgado pela imprensa", escreveu Presley, de 41 anos, em seu post no blog, que foi confirmado por sua porta-voz.

Ela o definiu como "relacionamento atípico", mas acrescentou: "Apesar disso, eu realmente acredito que ele me amava tanto quanto poderia amar alguém e eu o amava muito."

Presley, filha única do "rei do rock" e também cantora com carreira própria, contou ter tido uma conversa com Jackson sobre a morte do pai dela. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977 aos 42 anos, de ataque cardíaco, depois de anos usando medicamentos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Em certo momento ele (Jackson) fez uma pausa, olhou para mim muito intensamente e afirmou com uma certeza quase calma: "Tenho medo de acabar como ele, do modo como ele acabou".

Presley escreveu que tentou remover a ideia de Jackson, mas ele balançou a cabeça, como que afirmando, e não seria dissuadido disso.

"Enquanto me sento aqui esmagada pela tristeza, reflexão e confusão com o que foi o meu maior fracasso até hoje, assistindo às notícias que quase mostram o cenário que eu vi acontecer em 16 de agosto de 1977 se repetindo outra vez agora com Michael (uma visão que eu nunca quis ter novamente), do jeito que ele previu, estou verdadeiramente, verdadeiramente infeliz", disse ela.

Presley escreveu que ela e a família de Jackson tentaram salvá-lo do "inevitável, que é o que acabou de acontecer", mas não conseguiu e teve de terminar o relacionamento.

"Fiquei muito doente e exausta emocionalmente, espiritualmente em minha busca para salvá-lo de certo comportamento autodestrutivo e dos horríveis vampiros e parasitas que ele sempre conseguiu magnetizar à sua volta", escreveu ela.

O post pode ser lido em: http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friendId=42291868