Michael Jackson sonha acordado em gravação apresentada no julgamento

LOS ANGELES (Reuters) - Uma gravação de um Michael Jackson aparentemente drogado foi reproduzida nesta quarta-feira durante o julgamento do médico Conrad Murray, acusado pelo homicídio culposo do astro. No trecho, o Rei do Pop fala que gostaria de ajudar as crianças porque não teve uma infância.

Gravada em maio de 2009 no celular de Murray, a conversa entre ele e Michael foi um dos momentos mais dramáticos do julgamento, que já completa uma semana. Jermaine, Randy e Rebbie Jackson, parentes do falecido cantor, estavam presentes e se emocionaram.

Com voz inebriada e por vezes incoerente, Michael Jackson é ouvido falando que suas "apresentações estarão lá em cima ajudando minhas crianças e sempre serão meu sonho. Amo elas porque não tive infância. Eu não tive uma infância. Sinto a dor delas".

Conrad Murray admitiu ter prescrito o poderoso anestésico propofol, e confessou ter administrado uma pequena dose da substância no astro no dia de sua morte. Seus advogados alegam que teria sido o próprio cantor quem injetou a dose letal, enquanto o médico não estava no quarto.

Ao final da gravação, Jackson para de falar e Murray pode ser ouvido perguntando, "Você está bem?". Depois de uma pausa, Michael responde: "Estou dormindo".

"Elvis não o fez. Os Beatles não o fizeram. Temos que ser fenomenais", fala o cantor. Um excerto da mesma gravação já havia sido apresentado no primeiro dia do julgamento, mas a "conversa" só foi revelada na íntegra nesta quarta.