Michael Jackson segue no topo da parada de sucessos britânica

A empresa britânica responsável pelas paradas de sucesso informou que "Number Ones" foi do 121o para o 1o lugar na semana passada, destronando o grupo de rock eletrônico Kasabian, que foi para o segundo lugar.

Os discos "Thriller", "King of Pop", "Off the Wall" e "The Essential", de Michael Jackson, também reingressaram entre os 20 mais vendidos da Grã-Bretanha.

O cantor não se saiu tão bem com as paradas dos singles, em que "Man in the Mirror" ficou na posição mais alta, em 11o, e "Thriller", "Billie Jean", "Smooth Criminal", "Beat It" e "Earth Song" também entraram no top 40.

No total, a música de Michael Jackson foi vendida mais de 300 mil vezes, em discos ou singles, em um período de apenas dois dias.

(Reportagem de David Milliken)