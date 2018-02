Michael Jackson reaparece em espantalhos de arrozal em Taiwan

Um dos dois espantalhos da fazenda - feitos com estruturas de madeira e como esponjas de banho como rosto - traja jaqueta e calças vermelhas do figurino do vídeo "Thriller", e o outro usa luvas brancas com paetês, chapéu preto e sapatos pretos. Os dois são colocados nos campos em poses diferentes copiadas dos passos de dança do cantor.

Os espantalhos foram a ideia do vendedor de 30 anos e fã de Michael Jackson Lee Ping-hsing, que agora está fazendo um terceiro para a fazenda de seu pai, no condado de Changhua, zona central de Taiwan.

"Na época da colheita meu pai costumava ir aos campos diariamente para espantar as aves", disse o agricultor a uma equipe de TV local, que também o viu imitando alguns dos passos de dança de Michael Jackson.

Mas nem todos na família acham a ideia dos espantalhos um "thriller".

"Meu avô gritou comigo - disse que o espírito de Michael Jackson vai vir nos assombrar", contou Lee.

"Mas eu acho que seria bacana se Michael viesse para cá".