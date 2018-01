Michael Jackson lidera lista da Forbes de celebridades mortas que mais lucram

Cinco anos após sua morte, o cantor Michael Jackson está rendendo uma fortuna e é a celebridade morta que mais lucra, tendo arrecadado estimados 140 milhões de dólares no último ano para seu espólio, informou a revista Forbes nesta quarta-feira.

Ele angariou mais que o dobro do cantor Elvis Presley, que morreu em 1977 e ficou em segundo lugar com 55 milhões de dólares, e três vezes mais que Charles Schulz, cartunista criador do personagem Snoopy que chegou em terceiro com 40 milhões de dólares.

“Poucas celebridades provam que existe uma vida (financeira) após a morte melhor que Michael Jackson”, afirmou a Forbes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi o segundo ano consecutivo de Michael no topo da lista. Ele reconquistou o título em 2013, um ano depois de ser empurrado para a segunda colocação pela atriz Elizabeth Taylor, falecida em 2011.

Segundo lançamento de Michael depois de sua morte, o álbum "Xscape" estreou no segundo lugar das paradas pop no último ano, e o cantor ainda apareceu como holograma na premiação do Billboard Music Awards. Dois espetáculos do Cirque du Soleil, "Immortal" e "One", contabilizam a maior parte dos ganhos de Michael, assim como seu catálogo e suas vastas publicações.

Elizabeth Taylor ficou no quarto lugar da compilação com 25 milhões de dólares e o cantor de reggae Bob Marley fechou a lista dos cinco maiores da categoria com ganhos de 20 milhões de dólares até outubro de 2014.

(Por Patricia Reaney)