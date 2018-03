Michael Jackson estava 'cheio de energia' em ensaio--fotógrafo

Fotos feitas por Kevin Mazur foram divulgadas esta semana pela AEG Live, a empresa que estava promovendo a maratona de 50 shows na 02 Arena de Londres. Elas mostram Jackson parecendo magro, mas aparentemente curtindo alguns dos passos de dança pelos quais era tão famoso.

"Uma imagem conta uma história", disse Mazur à Reuters, referindo-se a imagens que fez em Los Angeles na terça-feira, 23 de junho. Jackson morreu dois dias depois, aos 50 anos, depois de sofrer uma parada cardíaca.

"Ele estava o mesmo velho Michael, e quando subiu ao palco estava cheio de energia, feliz, muito animado, se divertindo. Fiquei tão empolgado por estar fazendo fotos dele, porque era o mesmo velho Michael", disse Mazur. "Pensei 'sim, ele está de volta'."

Mazur afirmou que viu Jackson ensaiar cerca de uma dúzia de canções, com apenas algumas pausas breves para mexer na música e na coreografia.

A mídia vem lançando conjeturas sobre o porquê de Jackson ter morrido na quinta-feira, se dois dias antes ele aparentava estar em boas condições de saúde.

As especulações sobre o que levou seu coração a parar vêm focando no consumo de medicamentos receitados, mas os resultados dos exames toxicológicos ainda devem levar algumas semanas para ficar prontos.

Sua família organizou uma segunda autópsia, privada, do corpo de Jackson, e seu pai, Joe, disse que tem "muitas preocupações" em relação ao que aconteceu com seu filho.

Mazur disse que não viu sinas de uso de drogas ou exaustão enquanto Jackson estava no palco. "Ele parecia estar 100 por cento", comentou.

O fotógrafo não pôde confirmar se a AEG Live planeja lançar um DVD com imagens dos ensaios finais de Jackson, como vem sendo aventado na mídia norte-americana.

Quando a AEG Live anunciou que os shows de Jackson em Londres iriam aumentar de dez para 50, observadores questionaram se o cantor seria fisicamente capaz de dar conta da maratona.

Em março a empresa informou que Jackson tinha sido aprovado num exame físico de 4,5 horas feito com médicos independentes.

A empresa disse que vai reembolsar integralmente os fãs que compraram ingressos de revendedores autorizados. Os shows em Londres estavam previstos para começar em 13 de julho, e cerca de 800 mil pessoas compraram ingressos.

Especialistas em seguros dizem que a empresa deve perder um valor considerável com os shows cancelados, mas que o montante exato vai depender de detalhes do contrato da AEG Live com Michael Jackson e com as seguradoras.