Michael Jackson era um herói, diz Madonna no VMA

As cantoras Madonna e Janet Jackson abriram a premiação do Vídeo Music Awards (VMA), da MTV americana, com uma homenagem ao "rei do pop" Michael Jackson, que será um dos artistas mais lembrados da noite. "Com sua música, ele nos faz acreditar que é possível voltar e fazer o que quiser, porque é isso que fazem os heróis, e ele era um herói. Vida longa ao rei", afirmou Madonna no discurso de abertura da festa.

A cantora lembrou que os dois nasceram no mesmo ano e na mesma região dos Estados Unidos, tiveram o mesmo número de irmãos, e aos seis anos "perderam suas infâncias", ele ao transformar-se em estrela internacional e ela por perder sua mãe. "Nunca tive uma mãe, mas ele nunca teve uma infância. Conheço sua pena. Não há dúvidas de que ele foi um dos maiores talentos que esse mundo conheceu", apontou Madonna.

A estrela relatou uma ocasião em que os dois foram jantar juntos, sem guarda-costas, e assistir um filme na casa da cantora. "Em um momento, ele pegou na minha mão. Acredito que buscava mais um amigo do que um romance", afirmou Madonna antes de apresentar os fragmentos de alguns vídeos mais conhecidos do "rei do pop" e sua irmã Janet Jackson dançou ao som de sua música.

A emoção marcou a premiação em Nova York, que promete ser um duelo entre Beyoncé e Lady Gaga, empatadas com nove indicações cada. Além delas, devem ser destaques do VMA 2009 Green Day, Pink, Muse, Taylor Swift e Jay Z.

Com a aparição da "rainha do pop" e a irmã de Michael Jackson, a organização quis prestar uma homenagem ao cantor, que antes de morrer se preparava para uma turnê em Londres. Durante a festa, está prevista a apresentação de um trecho do documentário "This is it", em que foram incluídas imagens dos ensaios do rei do pop.

Confira os indicados aos principais prêmios:

Clipe do Ano

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Britney Spears"Womanizer"

Eminem - "We Made You"

Kanye West - "Love Lockdown"

Lady Gaga - "Poker Face"

Melhor Clipe Feminino

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Katy Perry - "Hot n Cold"

Kelly Clarkson - "My Life Would Suck Without You"

Lady Gaga - "Poker Face"

P!nk - "So What"

Taylor Swift - "You Belong With Me"

Melhor Clipe Masculino

Eminem"We Made You"

Jay-Z - "D.O.A. (Death of Auto-Tune)"

Kanye West - "Love Lockdown"

Ne-Yo - "Miss Independent"

T.I. f/ Rihanna - "Live Your Life"

Melhor Clipe Pop

Beyoncé - "Single Ladies (Put A Ring On It)"

Britney Spears - "Womanizer"

Cobra Starship - "Good Girls Go Bad (Featuring Leighton Meester)"

Lady Gaga - "Poker Face"

Wisin y Yandel - "Abusadora"

Melhor Clipe de Rock

Coldplay - "Viva La Vida"

Fall Out Boy - "I Don't Care"

Green Day - "21 Guns"

Kings of Leon - "Use Somebody"

Paramore - "Decode"

Melhor Clipe de Hip-Hop

Asher Roth - "I Love College"

Eminem - "We Made You"

Flo Rida - "Right Round"

Jay-Z - "D.O.A. (Death of Auto-Tune)"

Kanye West - "Love Lockdown"

Revelação

3OH!3 - "Don't Trust Me"

Asher Roth - "I Love College"

Drake - "Best I Ever Had"

Kid Cudi - "Day N' Nite"

Lady Gaga - "Poker Face"

Melhor Clipe Novo

Anjulie - "Boom"

Bat For Lashes - "Daniel"

Chairlift - "Evident Utensil"

Cold War Kids - "I've Seen Enough"

Death Cab for Cutie - "Grapevine Fires"

Gnarls Barkley - "Who's Gonna Save My Soul"

Major Lazer - "Hold The Line"

Matt And Kim - "Lessons Learned"

Passion Pit - "The Reeling"

Yeah Yeah Yeahs - "Heads Will Roll"

Melhor Clipe (Astronauta de Prata)

Beastie Boys - "Sabotage"

Björk - "Human Behaviour"

David Lee Roth - "California Girls"

Dr. Dre - "Nuthin' But A 'G' Thang"

Foo Fighters - "Everlong"

George Michael - "Freedom"

OK Go - "Here It Goes Again"

Radiohead - "Karma Police"

Tom Petty And The Heartbreakers - "Into the Great Wide Open"

U2 - "Where The Streets Have No Name"

Melhor Direção

Beyoncé ("Single Ladies [Put A Ring On It]") - Directed by Jake Nava

Britney Spears ("Circus") - Directed by Francis Lawrence

Cobra Starship ("Good Girls Go Bad [Featuring Leighton Meester]") - Directed by Kai Regan

Green Day ("21 Guns") - Directed by Marc Webb

Lady Gaga ("Paparazzi") - Directed by Jonas Akerlund