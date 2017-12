Michael Jackson é tema de mangá e exposição em SP

Michael Jackson deixou os palcos e a vida há pouco mais de cinco meses. Mas o rei do pop vive, e com uma intensidade impressionante, em biografias, coletâneas de discos e filmes. Entre a expectativa do lançamento em janeiro do DVD de This Is It, que retrata os ensaios para o que seria a última turnê do astro, homenagens ao ídolo continuam a pipocar pelo mundo. Duas dessas ações têm a participação do desenhista brasileiro Fabio Shin.

Veja também:

'This is it': O trailer do novo filme de Michael Jackson

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Território Eldorado: 'This Is It' por Michael Jackson

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Ao lado dos amigos Ledo Vieira, Joice Castilho e Rafael Kirschner, o artista de 29 anos resolveu transformar a vida de Jackson em mangá. O resultado está em "Eternamente Michael", obra que chega às livrarias no dia 10. "Estávamos fazendo o livro com calma, com a ideia de lançar só em 2010. Quando chegamos no quinto capítulo, o Michael morreu", conta Shin. Assim, o roteiro teve de ser reescrito, a publicação foi dividida em dois volumes e o lançamento foi adiantado. A segunda parte deve chegar às prateleiras no segundo semestre no ano que vem, durante a Bienal do Livro. No site www.caricaturaemmanga.com.br é possível fazer a compra antecipada do primeiro volume.

A escolha do mangá para retratar a vida do músico aconteceu por dois motivos. Primeiro porque, segundo Shin, Michael colecionava os desenhos e gostava de assistir a "animês". "E porque o mangá trabalha muito com movimento e sentimento", o que segundo o desenhista, tem tudo a ver com o popstar. "Além disso, a dinâmica dos quadrinhos é muito boa, a diagramação tem um quê meio cinematográfico." Nas 232 páginas do livro, os fãs encontrarão histórias como a primeira plástica do cantor, a criação do passo moonwalk e detalhes da relação do astro com o pai.

Exposição

Com nome homônimo ao livro, uma exposição de caricaturas itinerante em homenagem ao rei do pop abre hoje para visitação na estação Paraíso do Metrô. Revezando-se entre vários países, a mostra foi vista pela primeira vez em 29 de agosto, data do aniversário do cantor, na Romênia. Com 32 painéis de um metro de altura e 60 desenhos, o projeto lançado foi pela cartunista Nicoleta Ionescu e reúne trabalhos de artistas de todo mundo. Shin comparece à mostra com sete desenhos e algumas páginas do mangá.

"Quando a gente começou a divulgar as ilustrações do livro, vários fãs pegaram as imagens e elas foram se espalhando. Numa dessas, a Nicoleta viu e entrou em contato com a gente", diz Shin. Debruçado na vida de Michael Jackson, o artista não se cansa de homenageá-lo. Seu sonho, que até junho parecia possível, era entregar seus desenhos ao cantor. Agora, o que lhe resta é divulgar os desenhos. As informações são do Jornal da Tarde.