Michael Jackson é imortalizado na calçada de Hollywood

LOS ANGELES - A estrela do pop Michael Jackson, que morreu em 2009, foi imortalizada na quinta-feira por seus três filhos, que cimentaram a luva usada pelo cantor em Thriller e as suas pegadas no consagrado pátio de concreto do Grauman's Chinese Theater, em Hollywood.

Mais de cem fãs do Rei do Pop e celebridades, incluindo Justin Bieber e membros da família Jackson, assistiram ao espetáculo de música e dança e ouviram as três crianças falarem sobre o legado de seu pai.

"Meu pai ganhou o maior prêmio que se pode alcançar na vida. Foi um prêmio que ele se esforçou e trabalhou para receber, mas para mim, e eu acho que para ele também, isto aqui é a maior realização de sua vida. Foi por isto que ele se empenhou em conseguir e é o que estamos dando a ele hoje", disse Prince Michael, de 14 anos, o filho mais velho do cantor.

A filha Paris, de 13 anos, cimentou a icônica luva prata brilhante de seu pai e desenhou seu nome no cimento, colocando um coração entre as palavras Michael e Jackson. Prince Michael e seu irmão Blanket, de 9 anos, gravaram a pegada do sapato do pai no cimento, e os três deixaram a marca de suas mãos ao lado da de Jackson.

A cerimônia de uma hora de duração incluiu discursos em tributo e performances musicais de amigos e familiares de Jackson, incluindo de seus irmãos Tito e Jackie, que faziam parte do Jackson 5. A mãe Katherine chamou o evento de uma "ocasião muito solene para o meu filho".

O produtor musical Quincy Jones, que trabalhou com Jackson em seu álbum mais bem sucedido, o Thriller, o cantor da Motown Smokey Robinson e o comediante Chris Tucker, amigo de Michael, compartilharam suas lembranças pessoais do cantor, e a sensação pop canadense Justin Bieber chamou-o de "inspiração".

"Tudo que eu faço, eu olho para Michael e quero ser tão bom quanto ele foi", disse Bieber, de 17 anos, do qual a ascensão para a fama foi comparada com a do cantor pela filha de Jackson, Paris.