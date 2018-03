Michael Jackson é a celebridade falecida que ganhou mais em 2010

De acordo com estimativas, Jackson, que morreu aos 50 anos de idade de overdose de remédios, teria ganhado 170 milhões de dólares no ano passado, o que também o situa em segundo lugar na lista dos artistas pop -- vivos ou mortos -- que mais receberam no ano, disse a Forbes.com.

O médico de Jackson na época de sua morte, doutor Conrad Murray, está sendo julgado em Los Angeles, acusado de homicídio involuntário por ter administrado ao cantor o poderoso anestésico propofol para ajudá-lo a dormir. Murray se declarou inocente da acusação.

Michael Jackson raramente tem estado fora das manchetes, graças à sua morte repentina e às causas dela. No ano passado, as vendas de seus álbuns e memorabília aumentaram.

O grupo de teatro Cirque du Soleil montou um espetáculo extravagante chamado "Imortal", baseado na vida e música do cantor. Um concerto em homenagem a Jackson promovido neste mês em Cardiff, País de Gales, atraiu dezenas de milhares de fãs.

O Rei do Pop é seguido de perto pelo Rei do Rock'n'Roll, Elvis Presley, que é o segundo colocado na lista, com rendimentos de 55 milhões de dólares.

Como Jackson, os herdeiros de Elvis se beneficiaram do Cirque du Soleil, que produziu "Viva Elvis", uma homenagem a ele.

A atriz Marilyn Monroe, da era dourada de Hollywood e que morreu aos 36 anos de idade, em 1962, é a terceira colocada na lista, com rendimentos de quase 27 milhões de dólares.

A ícone das telonas Elizabeth Taylor, morta em março de 2011 aos 79 anos, foi a quinta colocada, depois de ganhar 12 milhões de dólares. Boa parte desse valor veio das vendas de seu perfume, White Diamonds.

A lista da Forbes das Celebridades Mortas que Mais Ganharam leva em conta qualquer figura famosa já morta que tenha ganhado pelo menos 6 milhões de dólares entre outubro de 2010 e outubro de 2011.

A lista completa pode ser vista no endereço www.forbes.com/deadcelebs.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)