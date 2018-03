MICHAEL HOPKINS MORRE AFOGADO Editor de som de O Senhor dos Anéis e ganhador de dois Oscars, o neozelandês Michael Hopkins morreu no domingo, aos 53 anos, por causa de um acidente ocorrido quando ele praticava rafting, informou a rádio estatal do país. Hopkins, que nasceu em Greytown, se afogou depois que o bote inflável em que estava com a mulher e um amigo esvaziou enquanto descia um trecho de corredeiras do rio Waiohine, na Nova Zelândia. Ao longo de sua carreira, ele ganhou dois Oscars por trabalhos feitos em parceria com Ethan Van der Ryn: O Senhor dos Anéis - As Duas Torres, em 2003, e King Kong, em 2006. / EFE