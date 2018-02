Michael Douglas e Zeta-Jones querem filmar na Índia

A atriz Catherine Zeta-Jones vai visitar a Índia com seu marido, Michael Douglas, para fazer um novo filme. A atriz contou nesta quinta-feira, 13, ao Times of India que está atualmente desenvolvendo o roteiro juntamente com Douglas. O jornal não disse quando o roteiro vai estar pronto ou quando o casal visitará o país. "Nós vamos levar nossos filhos e todos nós vamos lá, montar um acampamento na Índia e fazer um filme", afirmou Catherine, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2003 por seu papel no musical Chicago. "Estou ansiosa para ir à Índia", afirmou a atriz. A imprensa do país entrou em frenesi no ano passado quando os astros Brad Pitt e Angelina Jolie, juntamente com seus filhos, ficaram um mês no país para fazer um filme. Questionada se já havia assistido a algum filme indiano, a atriz afirmou que já havia visto vários de Bollywood, "embora eu não consiga lembrar os nomes agora".