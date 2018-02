Michael Bublé alcança topo da Billboard pela quarta vez

O cantor Michael Bublé alcançou o topo da Billboard pela quarta vez com seu novo disco To Be Loved. Uma mescla de standards de jazz e composições originais, o álbum foi direto para a primeira posição, vendendo 195 mil cópias, 100 mil a mais do que o segundo colocado, o disco de estreia da cantora Fantasia, de acordo com a empresa Nielsen Soundscan.

Justin Timberlake manteve a terceira colocação, mais de um mês após seu lançamento, e a banda indie Phoenix chegou em quarto.

Com informações da AP.