Mia Couto, César Aira e Corey May na Bienal A 16.ª Bienal do Livro Rio (29/8 a 8/9) confirma mais três autores internacionais. São eles: os romancistas Mia Couto (Moçambique) e César Aira (Argentina) e o americano Corey May, que é roteirista da série de jogos eletrônicos que inspirou a coleção Assassin?s Creed. Com eles, já são 15 os estrangeiros confirmados para a feira carioca. Nicholas Sparks e Sylvia Day também estão na programação.