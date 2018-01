MG anuncia investimentos de R$ 417 mi para cultura

"Durante os últimos anos investimos muito em cultura. Quando falo em cultura, não me refiro apenas às questões em stricto senso, pois não dissocio a cultura de algo muito maior, correlato à educação e à nossa civilização inteira. O valor mais imanente da nossa trajetória cívica é exatamente o setor cultural do Estado", disse o governador Anastasia durante a solenidade.

Estão previstas a construção de salas de concerto, arenas multiuso, restauração de museus, igrejas e esculturas religiosas, requalificação de espaços públicos, compra de instrumentos e capacitação profissional, entre outros. Também foi anunciada a implantação da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e do Centro de Ensaios Abertos (CENA), ambos no Circuito Cultural Praça da Liberdade, além da instalação de museografia na Rota Lund. Os recursos para a realização desses investimentos são do Tesouro Estadual, recursos das próprias instituições, além de financiamentos junto ao Banco do Brasil e BNDES.

Clara Nunes

Durante o anúncio dos investimentos para a área cultural, o governo de Minas e o Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (Sesc) assinaram contrato de concessão por 30 anos do Teatro Clara Nunes, com interveniência da Secretaria de Estado da Cultura. O espaço terá que ser destinado exclusivamente às atividades culturais, artísticas, educacionais e de lazer. O Sesc será responsável pela realização das obras e manutenção do espaço.