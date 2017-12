México lança selos com personagens Chaves e Chapolin O Serviço Postal Mexicano prestou nesta terça-feira uma homenagem ao ator, produtor e escritor Roberto Gómez Bolaños criando cinco selos postais com os personagens das séries "Chaves" e "Chapolin". Foram impressas 300 mil unidades de cada selo. A emissão contou com o apoio do presidente do México, Vicente Fox, que confessa ser um fã das séries de TV de Gómez Bolaños. Num ato oficial, o ator agradeceu pela homenagem, que considerou inesperada. "É uma honra muito grande. Nunca pensei que eu, ou melhor, que meus personagens estariam num selo postal. Isto para mim é muito especial, porque eu sou filatelista e sei o valor que eles têm", disse. Com os selos dedicados a Chaves e Chapolin, o Serviço Postal Mexicano inicia uma nova série de selos, chamada "Ídolos populares da televisão mexicana". Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, é autor, produtor e ator principal dos dois programas, que começaram sua história na televisão mexicana em 1971.