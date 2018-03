México homenageia Carlos Fuentes em seus 80 anos

O México inicia hoje, com uma série de atividades culturais, uma homenagem ao escritor Carlos Fuentes, em ocasião de seu 80º aniversário. O ciclo da homenagem ao maior escritor vivo do México e uma das principais figuras literárias da América Latina, candidato permanente ao Prêmio Nobel de Literatura, começará com o Colóquio Internacional A Região Mais Transparente, 50 anos depois, em alusão ao título da obra mais famosa de Fuentes, de 1958. O ponto alto do evento ocorrerá amanhã, dia do aniversário do escritor, quando será realizado um tributo nacional com leituras em bibliotecas e escolas de todo o país, entre as quais o Auditório Nacional, com capacidade para dez mil espectadores, com a presença do autor, vencedor dos prêmios Cervantes (1987) e Príncipe de Astúrias (1994). Entre os convidados ilustres estão o Prêmio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, o chileno Antonio Skármeta, o ex-chanceler uruguaio Enrique Iglesias, o espanhol Juan Goytisolo e a sul-africana Nadine Gordimer. No dia 17 será realizado um ato no Castelo de Chapultepec, do qual participará o presidente Felipe Calderón, o ex-presidente chileno Ricardo Lagos, e o ex-chefe de Governo espanhol Felipe González. Esta é a maior homenagem já feita no México a um escritor. De hoje até o dia 3 de dezembro haverá projeções de filmes selecionados por Fuentes, encontros filosóficos, palestras, apresentações de livros e conversas com o autor.