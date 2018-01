Mexico coloca Frida Kahlo no centro da cena cultural Para comemorar os 100 anos do nascimento da pintora mexicana Frida Kahlo, o arquiteto Xavier Guzmán publicará um livro com algumas histórias da época em que a artista viveu em San Argel, no sul da Cidade do México. A obra explica como foi construído o edifício onde Frida (1907-1954) e seu marido Diego Rivera (1886-1957) moraram. A casa, onde agora há um museu sobre os dois artistas, foi desenhada pelo arquiteto Juan O?Gorman nos anos 30. O livro, intitulado Las Casas Funcionalistas de Juan O?Gorman, editado pela Universidade Nacional Autônoma do México e Instituto Nacional de Belas Artes, será lançado antes do centenário natalício da artista, no dia 7 de julho.