Mexicano vence World Press Photo com foto de sem-teto em SP

Saem os vencedores do concurso World Press Photo deste ano. Um dos ganhadores é o mexicano Carlos Cazalis, com uma fotografia que mostra um sem-teto dormindo na frente do Jockey Club de São Paulo. Cazalis ficou em 1.º lugar entre os premiados da sessão Contemporary Issues.

Os jurados escolheram os melhores trabalhos em dez categorias, com 62 fotógrafos de 27 nacionalidades: Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, França, Alemanha, Grécia, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Holanda, Polônia, Rússia, El Salvador, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia e Estados Unidos. Um total de 96.268 fotos entraram na disputa, apontando um crescimento de cerca de 20% em relação ao ano passado, e o número de participantes chegou a 5.508. Quase 10% a mais do que o ano passado.