Mexicano tem a maior coleção de itens de Harry Potter do mundo

CIDADE DO MÉXICO - Um mexicano está no céu de Hogwarts depois de sua coleção de memorabilia de Harry Potter ser reconhecida como a maior do mundo.

Menahem Asher Silva Vargas, um advogado de 37 anos, passou quase 15 colecionando todo tipo de objeto relacionado à série de livros da autora britânica J. K. Rowling, que também inspirou oito filmes.

A coleção dele preenche duas salas e tem de tudo, desde varinhas mágicas e pequenos brinquedos a cachecóis da Grifinória e réplicas das vassouras de quadribol.

O Guinness World Records reconheceu oficialmente, nesta segunda-feira, 29, como a maior coleção do mundo, com 3.097 peças (a marca anterior era de 807).

Silva Vargas disse que começou sem intenção de juntar uma grande coleção. Mas logo era como estar sob o efeito de um feitiço.Rindo, ele chamou sua obsessão tanto de benção como de maldição: "Meu salário, meus bônus... tudo terminou por aqui".