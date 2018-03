Mexicano José Emilio Pacheco ganha Prêmio Cervantes O escritor mexicano José Emilio Pacheco é o vencedor do Prêmio Cervantes, o mais importante reconhecimento literário no mundo da língua espanhola. Pacheco, de 70 anos, é romancista, jornalista e crítico literário. Criado na Espanha em 1975, o prêmio dá ao vencedor 125 mil euros em dinheiro (US$ 160 mil). A distinção homenageia a obra integral de um escritor.