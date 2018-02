Mexicanas derrotam nova tarde da Record Com Britto Jr. e Ana Hickmann, dupla que funcionou muito bem em outros tempos nas manhãs da Record, o Programa da Tarde, lançado há duas semanas pela emissora, sofre de um certo mal de Encontro com Fátima Bernardes: quando o leque de assuntos é muito grande, a falta de foco custa a encontrar sua audiência. Na sexta-feira, com novelas mexicanas que vinham mofando na gaveta, o SBT derrotou a Record das 14h35 às 17h28, com placar de 5 pontos em São Paulo, contra 4 da TV de Edir Macedo e 15 da Globo. Atente para os títulos originados pela Televisa que fazem a alegria do SBT à tarde: Gotinha de Amor, Canavial de Paixões e Maria Mercedes.